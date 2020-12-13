نجوى كرم تهنئ ماجدة الرومي بعيد ميلادها: عقبال الـ 100 سنة

هنّأت المطربة اللبنانية نجوي كرم ، تغريدة

للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ماجدة الرومي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل

الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".



ودشنت نجوي

كرم كاتبة: "سنة

عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى

الوطن عقبال الـ ١٠٠ سنة".

و جاءت التعليقات من

قبل المتابعين لنجوي كرم كالاتي:

-

مذوقه

وبتقدري الكبار كرمال هيك انتي كبيره لبنان

-

قدوتنا ومثلنا وصوت لالامنا

وامالنا مش بس للبنان وانت شمسنا

-

كل الحب والاماني والتقدير الها

-

بحبك وبحب كيف بتعايدي كتير مذوقة بكلامك

و كانت قد تصدرت الفنانة ماجدة الرومي، مؤشرات

البحث جوجل بعد بكاء الرئيس الفرنسي أثناء مقابلتها.

و كان قد التقى الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون الفنانة ماجدة الرومي، حيث استقبلها في مقر إقامته بقصر الصنوبر.

وقالت الصفحة الرسمية للسيدة ماجدة

الرومي إن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أراد أن يختتم زيارته للبنان

بلقاء السيدة الرومي تشديدًا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري".

كما أضافت الصفحة أن ماكرون

"عبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان

للقيام من محنته".

وأكدت الرومي من جانبها أنها تضع

صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت

بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان.

وعلي صعيد أخر تستعد نجوى كرم للعودة من جديد

ومفاجأة جمهورها الإماراتي بحفل آخر خلال شهر يناير المقبل، ولفتت نجوى كرم أنظار

العالم العربي مؤخرا بمشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب الصوتية "ذا

فويس سينيور"، برفقة نخبة من النجوم هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.

وخطفت اللبنانية نجوى كرم قلوب جمهورها الإماراتي،

عبر إحيائها أولى حفلاتها الغنائية الرسمية منذ بدء أزمة وباء كورونا، وذلك

على مسرح حبتور جراند في دبي.

وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من

أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل

العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد

غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور

الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات

والمهرجانات الفنية حول العالم.



