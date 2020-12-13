موجز السوشيال.. هجوم من حمو بيكا على حسن شاكوش.. ريهام أيمن تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

زى القمر - ما شاء الله - ربنا يحفظك

وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

عصام الحضري يشارك متابعيه صورا جديدة.. شاهد

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر، صورا جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

- الحضري حبيب الكل

- ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك ابدا يارب يا احلا حارس فى مصر

- السد يا العالي

وكشف مصدر مسؤول في نادي النجم الساحلي التونسي، عن الخطوة الأخيرة التي تفصل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن تولي تدريب حراس الفريق.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لصدى البلد: "عصام الحضري كان لديه مشاكل أسرية منعته من السفر لتونس من أجل توقيع العقود كمدرب للحراس".

وتابع المصدر: "اللاعب أنهى كل الاتفاقات المالية الخاصة به، حيث سيتولى تدريب حراس الفريق الأول، وتدريب حراس فريق الشباب الأقل من 18 عاما".

وأضاف: "الخطوة الأخيرة التي تفصله عن تدريب الفريق هي توقيع العقود وسيوقع عليها عند وصول بعثة الفريق إلى مصر يوم 20 ديسمبر من الشهر الجاري لملاقاة فريق المقاولون العرب بالكونفيدرالية".

رانيا فريد شوقى تهنئ مجدى كامل بـ عيد ميـلاده

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان مجدى كامل بـ مناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "الفنان الجميل الجدع مجدي كامل كل سنة وانت طيب يا صديقي الطيب اوي وعقبال مليون سنة يا رب".

واحتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل، ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت مها أحمد على الصورة قائلة: "كل سنة وانت طيب يا غالي يا اخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى.. كل سنة وانت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب.. كل سنة وانت قدوة لكل محبينك.. كل سنة وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت.. كل سنة وانا وولادى فخورين بيك.. كل سنة وانت في حياتنا وفحياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".

خليك محترم وكويس.. شاهد.. هجوم من حمو بيكا على حسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو بث مباشر له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهاجم حمو بيكا، مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب عدم ذكر اسمه، أثناء تحدثه عن المهرجانات الأكثر بحثًا لعام 2020، ناسبًا النجاح له فقط، دون ذكر أسماء المشاركين في العمل معه مثل حمو بيكا وعمر كمال.

وقال حمو بيكا في البث المباشر: "بدون ذكر أسماء غير الناس الجدعة، في سنة 2020 تم البحث على جوجل لأكثر أغانٍ متداولة، منها عود البطل عمر كمال، وبنت الجيران عمر كمال، وشمس المجرة عمر كمال وحمو بيكا، وأنا بيكا لوف ماي فانز حمو بيكا".

وأضاف: "لما تيجي تطلع تتكلم على الناس واحنا واكلين عيش وملح مع بعض، ومن قبل أي حاجة إحنا اخوات، بس لما تيجي تقول النجاح لازم تحدد النجاح مين اللي عمله معاك، انت ظاهر للشعب المصري إنك اناني وبتحب النجومية لنفسك وبس، خليك محترم وكويس".

وأوضح حمو بيكا: "أخونا عمر كمال لما سمع عن النجاح كتب إحنا نجحنا، محددش مين، فانت أساسا حياتك كلها غلط، عاوز تحقق نجاحاتك لوحدك، وريني نجاح لوحدك هتعرف تطلع بيه ازاي، لما بشتغل بيبقى نجاحي ليا ومع فرقتي مش لوحدي".

وأنهى حمو بيكا الفيديو قائلا: "هي دي المعلومة اللي كنت عاوز اقولها للناس، بعد كده أي حد هيقول كلمة مش على مزاجي أنا مش هسكت".

