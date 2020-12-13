والدة حلا الترك تبكي وتكشف أسباب أزمتها مع ابنتها وتطلب وساطة الفنانة أحلام

والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، منى السابر، كشفت تفاصيل أزمتها مع ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك التي رفعت دعوى قضائية ضدها مؤخرا وباتت الأم مهددة بالدخول الى السجن في وقت قريب، فإنهارت الوالدة بالبكاء واستغاثت بالفنانة الإماراتية أحلام لتكون وسيطاً بينها وبين ابنتها حلا الترك.

والدة حلا الترك تنهار بالبكاء وتكشف أسباب ازمتها مع ابنتها

منى السابر اختارت الظهور في فيديو بثته على حسابها على انستغرام شرحت فيه كواليس وتفاصيل أزمتها مع ابنتها حلا الترك، وكشفت لأول مرة بأن السبب الرئيسي في رفع ابنتها قضية ضدها دوت الخليج أنها أخذت 200 ألف ريال منها حيث كانت تحتاج للمصروف المنزل وأولادها، وقالت بأنها لم تحصل على نفقتها من طليقها منذ عام ونصف.

منى السابر وصفت الحكم عليها بالسجن بحال عدم تسديدها المبلغ بالجائر وقالت في الفيديو المباشر "طبعا القضاء البحريني ما وضح الموضوع وحكم عليّ حكم جائر ومو فاهمين صلب الموضوع، وهذا الحكم الجائر لا يجوز لأن أنا ما أنكرت"، وشرحت منى السابر بأن الأموال التي أخذتها من ابنتها كانت تصرفها على المنزل وأبنائها مضيفة :"أنا أمها وكنت أصرف عليهم وأنا قولتلكم شو السبب أنا ما عندى مردود مادي ونفقتي ما بتوصلني من أكثر من سنة ونص".

منى السابر تحدثت عن الأزمة المادية الصعبة التي تعيشها منذ سنة وقالت بأنها لم تستطع تأمين الأقساط المدرسية لإبنها عبدالله :"الله يعلم أنا كيف عايشة هذه الفترة، تقريبا منذ سنة حتى مصاريف مدرسة عبدالله ما اندفعت وهو المفروض يدفعها، وحتى الكتب أنا دبرت لحتى جبتها والمبلغ اللى قاعدين يطالبوني فيه هو عشرين ألف وثلاثمائة دينار بحريني يعني حوالي 200 ألف ريال سعودي".

وطالبت والد حلا بدفع النفقة المتأخرة وهي أكثر من 15 ألف دينار بحريني لافتة الى انها ستقوم السابر بادخارها وتدفعها لحلا، موضحة بأنها تعيش في حالة مادية متدهورة كما أنها تسكن في شقة بالإيجار وامتنعت عن دفع أقساط سيارتها بسبب عدم قدرتها على ذلك.

والدة حلا الترك أكدت عدم قدرتها على تسديد المبلغ المطالبة به في الدعوى القضائية وتابعت قائلة :"أنا الحين ما عندي فلوس، يعني من وين بدي أجيب لها وبعدين خلاص الحكم صدر والحكم فيه سجن سنة مع وقف التنفيذ".

منى السابر تستنجد بالفنانة أحلام

منى السابر استغاثت بالفنانة الإماراتية أحلام بكونها من أولى الداعمين لإبنتها الفنانة حلا الترك، وطلبت منها التدخل والتوسط في قضيتها مع ابنتها، طالبة من المتابعين بتوصيل الرسالة لأحلام بكونها لا تملك رقم هاتفها وعلقت قائلة :"ارجوكي يا أم فاهد تدخلي".

يشار الى ان منى السابر كشفت في وقت سابق بأن ابنتها حلا رفعت دعوى قضائية ضدها، دون أن تكشف السبب المباشر، معتبرة أن حلا لم تقم بهذا من تلقاء نفسها انما بتحريض من المحيطين بها.