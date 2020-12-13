سمير غانم يكشف سبب فشل زيجاته السابقة ويصف دلال عبد العزيز بالأسطورة

سمير غانم الفنان المصري الكبير استمر في الكشف عن تفاصيل جديدة من حياته الشخصية وذلك في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على كل من قناة "DMC" و "أبو ظبي".

تفاصيل زيجات سمير غانم السابقة

سمير غانم تحدث في تصريحاته عن زيجاته السابقة، حيث أوضح تفاصيل فشل زواجه الأول والثاني، كما كشف عن لقائه بزوجته الأولى التي كانت من إحدى معجباته فقال سمير غانم: "أول زواج لي كان من سيدة صومالية كانت من المعجبات بي، تعرفت عليها من الحفلات في مصر، تزوجنا واستمر الزواج لمدة 3 أشهر فقط، وهى الآن لديها ابناء متروجون بدورهم، أما الزواج الثاني فحدث بشكل كوميدي، فالزواج تم بسبب تحدي زوجتي الثانية مع صديقة لها وكنت رافض لهذه العلاقة ولذلك انفصلنا بعد أسبوع واحد فقط، وكانت دوت الخليج متفهمة لهذا الموقف".

سمير غانم : "دلال عبد العزيز دوت الخليج سبب نجاح زواجنا"

سمير غانم أكد أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز دوت الخليج السبب الرئيسي في نجاح زواجهما وأنها سيدة يعتمد عليها دائما، ولم تفكر في فارق العمر الكبير بينهما فقال: "دلال عبد العزيز دوت الخليج اسطورة واعتبرها سبب نجاح زواجنا، فهي سيدة تعرف تخطط بشكل صحيح، فهي عرابة بالنسبة لي، في فيلم (يارب ولد) حاول المخرج محمد عبدالعزيز اشعال غيرتها وأكد لها أن هناك علاقة تجمعني مع سيدة أخرى، وتسبب هذا في غضبها وكان ذلك قبل زواجنا، ثم مرض شقيقي وذهبت معه للعلاج خارج مصر، وعند عودتي وجدتها في انتظاري، فهي سيدة من الصعب الاستغناء عنها وتزوجنا ورزقنا بدنيا بشكل سريع، ولم أكن اتمنى بشكل كبير أن يصبح لدي ابن".

سمير غانم أضاف: "حذرت دلال عبد العزيز وقلت لها أنا أكبر منك بـ20 سنة لكنها أصرت على الزواج، وعندما قلت لها وماذا عن الأطفال فطلبت مني عدم التركيز في فارق العمر، ومع الوقت اكتشفت أن دلال عبد العزيز كان لديها حق فهي سيدة قوية، ونعمة من ربنا وأن مدين لها بكل شيء".

علاقة سمير غانم بكل من رامي رضوان وحسن الرداد

سمير غانم أوضح تفاصيل ارتباط الإعلامي رامي رضوان بدنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد بإيمي، والعلاقة التي تجمعه بهما فقال: "عند تقدم رامي رضوان من أجل الارتباط بدنيا لم نفكر كثيرا، لكن في ارتباط حسن وإيمي اخذ الأمر بعض الوقت بسبب ترددها، ودلال عبد العزيز دوت الخليج التي تصدرت في إدارة هذا الزواج لان لديها حكمة، ولم تجمعني مع حسن الرداد جلسات طويلة، بسبب ظروف عمله ومرض والدته، وفي حفل زفافه على إيمي وصيته عليها، أما رامي رضوان لا اجد فيه أي عيوب ولم اجد فرصة من أجل أن اوصيه على دنيا لأن حفل زفافهما كان فني وسريع".

سمير غانم تحدث عن موقفه من دخول بناته عالم التمثيل وأكد أنه كان من أحلامه فقال: "لم أفكر في دخول بناتي عالم التمثيل، ولم أجبرهما على هذا لكن بالنسبة لي كان حلم أن تصبح بنتي ممثلة، واعتبر دلال عبد العزيز صاحبة قلب طيب، في أوقات كثيرة تتعصب لكنها تعود وتتحدث بشكل طبيعي سريعا، وأنا مختلف عنها فأتعصب بشكل نادر، بالنسبة لدنيا سمير غانم فهي تشبهني في التفكير، وهي تركز بشكل كبير في عملها، لكن إيمي سمير غانم دوت الخليج أمي وأبي".