الفنانة البحرينية مروة خليل تحتفل بعقد قرانها على زميلها فيصل محمد ..بالصور

مروة خليل احتفلت بعقد قرانها على الفنان فيصل محمد في حفل عائلي بسيط، وحرص العديد من النجوم على تقديم التهاني للعروسين بهذه المناسبة السعيدة.

عقد قران الفنانة البحرينية مروة خليل

مروة خليل نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور وفيديوهات من حفل عقد قرانها على الفنان فيصل محمد، حيث كشفت الفنانة البحرينية التحضيرات الخاصة بهذا الحفل، كما تم تداول صورة للعروسين في الحفل البسيط الذي أقيم بأجواء بهيجة.

الفنانة البحرينية مروة خليل لم تكشف بشكل واضح عن تفاصيل هذه الخطوة، أو تعلن عنها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها نشرت قبل حفل عقد القران بأيام قليلة أكثر من صورة تجمعها مع الفنان فيصل محمد عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها بشكل مختصر فكتبت: "قريبا"،

النجوم يقدمون التهاني للفنانة مروة خليل وفيصل محمد

مروة خليل وفيصل محمد تلقى كل منهما العديد من المباركات والتهاني بهذه المناسبة التي اعتبرها البعض مفاجأة فكتبت الفنانة البحرينية ابتسام عبد الله تهنئة عبر حسابها على "انستجرام" وجهتها للعروسين فقالت: "ألف مبروك للفنانة مروة خليل والفنان فيصل محمد"، كما نشرت الفنانة البحرينية وفاء مكي تهنئة للفنانة مروة خليل فكتبت : "مبروك أختي مروة على الزواج"، وعلقت كذلك الفنانة أميرة محمد: "ألف مبروك حبيبتي والله يهنيكم وزواج العمر إن شاء الله"، كما كتبت الفنانة شيخة زويد: "ألف مبروك تتهنون إن شاء الله"، وحرص كل من الفنان فيصل محمد والفنانة مروة خليل على الرد على جميع التهاني التي وجهت لهما من قبل زملائهما في الوسط الفني وكذلك المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

معلومات عن الفنانة مروة خليل وفيصل محمد

مروة خليل ابتعدت لفترة عن عالم الفن ولم تشارك في أي أعمال لأكثر من 11 عام، لكنها كشفت في العام الماضي عن عودتها مرة أخرى للتمثيل، وكانت بداية الفنانة مروة خليل مع عالم الفن في عام 1996 حيث شاركت في مسلسل "عجايب زمن" مع كل من الفنان محمد عواد، سعد البوعينين، ثم قدمت بعد ذلك مجموعة من الأعمال المتميزة منها مسلسل "قيود الزمن"، وجبل المودة"حيث كان من الاعمال التي تسببت في شهرتها.

وكان مسلسل "ملامح بشر" هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها وذلك في عام 2008 لتبتعد لفترة طويلة حتى قررت العودة العام الماضي بعد هذه السنوات من الغياب، الفنان البحريني فيصل محمد قد شارك كذلك في بعض الأعمال وجاءت شهرته من مشاركته في العديد من الإعلانات التجارية.