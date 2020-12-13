حصاد 2020: مشاهير دخلوا في مواجهات ودعاوى قضائية هذا العام احدثهم حلا الترك

حصاد عام 2020 الفني لم يخلو من المواجهات القضائية والدعاوى التي دخل في متاهاتها العديد من المشاهير العرب بسبب خلافات متعددة وتصدرتها الفنانة الشابة حلا الترك مؤخراً برفعها دعوى ضد والدتها منى السابر، وايضا استأثرت النجمة هيفاء وهبي الأضواء بعد تحريرها دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، اما نانسي عجرم فتصدرت واجهة الأخبار الفنية مع زوجها فادي الهاشم بسبب قضية السطو على منزلهما ومقتل المقتحم والحكم على زوج نانسي بالقتل العمد.

حلا الترك تقاضي والدتها منى السابر

حلا الترك فاجأت الجمهور في الأسابيع الماضية برفعها دعوى قضائية ضد والدتها منى السابر في ظل تصاعد الخلافات بين الأم والإبنة في الفترة الأخيرة، بعد ترك حلا الترك حضانة والدتها وانتقالها للعيش مع والدها المنتج محمد الترك.

وكشفت منى السابر، كواليس الأزمة في فيديو بثته على حسابها على انستغرام وقالت بأن السبب الرئيسي في رفع ابنتها قضية ضدها دوت الخليج أنها أخذت 200 ألف ريال منها حيث كانت تحتاج للمصروف المنزل وأولادها، ووصفت الحكم عليها بالسجن بحال عدم تسديدها المبلغ بالجائر معتبرة بأنها لا تملك الأموال، وطليقها محمد الترك يحرمها من نفقتها.

هيفاء وهبي تسجن مدير أعمالها

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خاضت مواجهة قضائية مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري واتهمته بسرقة منها مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية ومنظمي الحفلات، وحررت هيفاء محضر ضده عن طريق محاميها في مصر ما تسبّب بسجن محمد وزيري الذي تم تجديد حبسه اكثر من مرة هذا العام في ظل مواصلة حيثيات التحقيقات.

زوج نانسي عجرم متهم بالقتل

النجمة نانسي عجرم تصدرت واجهة الأخبار الفنية منذ بداية عام 2020 بقضية السطو على منزلها مع زوجها فادي الهاشم والتي نتج عنها مقتل مقتحم المنزل على يد زوجها حيث اطلق عليه حوالي 16 رصاصة وأرداه قتيلاً في المنزل.

وأثارت القضية الرأي العام بشكل كبير وتواصلت تداعياتها لأشهر مع ردود فعل كل من الطرفين ومحاميهم والكشف عن المزيد من الكواليس والخيوط الجديدة، وصولاً الى اصدار الحكم مؤخرا في شهر اكتوبر الماضي 2020 بإدانة زوج نانسي بجناية القتل طبقًا للمادة 547، والمادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب.

هالة صدقي ترفع دعوى ضد زوجها

النجمة هالة صدقي تصدر اسمها الترند بعدما فجّر محامي زوجها مفاجأة صادمة وكشفه عن إقامة سامح سامي، زوج هالة صدقي، دعوى بشأن استيلاءها على ممتلكات له وإنكاره لنسب طفليها لها، فيما اعتبرت هالة صدقي بأن هذه الإتهامات ملفقة وتأتي بعدما خسر زوجها قضية النفقة على طفليه.

هالة عادت ورفعت قضية ضد زوجها والمحامي واعتبرت بأن زوجها يحاول النيل من سمعتها بـ "طرق خبيثة" بعد خسارته قضية النفقة، ليسحب الأول الدعوى ضدها ويتم التراضي بين الطرفين.

يذكر ان هالة صدقي قد أنجبت من زوجها سامح سامي، طفلين توأم، يبلغان من العمر الآن 10 سنوات.

دعاوى قضائية ضد أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي لم تنتهي هذا العام أزماته العائلية حيث رفع المحامي شعبان سعيد، محامي طليقته لينا الفيشاوي عدة دعاوى قضائية جديدة ضد أحمد الفيشاوي للحصول على حقوق ابنه تيتوس، من زوجته الألمانية السابقة دنيس ولمان، والتي تعرف عليها الفيشاوي قبل 10 سنوات عندما سافر مع والدته الفنانة سمية الألفي لتلقي العلاج بألمانيا.

حبس مريم حسين وبراءة صالح الجسمي

في يناير 2020، أسدل الإعلامي صالح الجسمي الستار على القضية التي جمعته مع الفنانة المغربية مريم حسين، بعد إصدار حكم نهائي فيها بحبس الفنانة لمدة شهر بتهمة السب والقذف في حق الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الذي أكد أن المحكمة حكمت ببراءته للمرة الثانية.

ونفذت مريم حسين الحكم بالسجن لأيام قبل أن يتم الإفراج عنها بناء على كفالة من محكمة الطعن في التمييز.

شيرين عبد الوهاب بمواجهة قضائية بسبب مدير أعمالها السابق

النجمة شيرين عبد الوهاب دخلت هذا العام في أزمة قضائية بعد رفع مدير أعمالها السابق ياسر خليل دعوى في النيابة ضد زوجها حسام حبيب متهماً إياه بالشروع في قتله بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات خليل مع شيرين عبد الوهاب، وصدر الحكم الأولي بحبس حسام حبيب مدة عام إلا ان الحكم ما يزال قيد الإستئناف.