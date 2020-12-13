فن ومشاهير

ايمان العاصي تخطف الأنظار في تكريمها بنجم العرب (صور)

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت الفنانة إيمان العاصي، جائزة "نجم العرب" وذلك عن مسلسل "بخط الايد" والذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني وتم تكريمها مساء أمس في حفل توزيع مهرجان "نجم العرب".

وشارك بمسلسل"بخط الإيد"نخبة من النجوم منهم احمد رزق، يسرا اللوزي ، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب، فى أحد فنادق القاهرة والمهرجان يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء علي استفتاء واختيارات الجمهور الخليجى والعربى فقط واستثناء الجمهور المصرى، لذلك أطلق علي الجائزة لقب نجم العرب وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيرى خارج مصر وعلي نطاق الوطن العربى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا