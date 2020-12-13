ايمان العاصي تخطف الأنظار في تكريمها بنجم العرب (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت الفنانة إيمان العاصي، جائزة "نجم العرب" وذلك عن مسلسل "بخط الايد" والذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني وتم تكريمها مساء أمس في حفل توزيع مهرجان "نجم العرب".

وشارك بمسلسل"بخط الإيد"نخبة من النجوم منهم احمد رزق، يسرا اللوزي ، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب، فى أحد فنادق القاهرة والمهرجان يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء علي استفتاء واختيارات الجمهور الخليجى والعربى فقط واستثناء الجمهور المصرى، لذلك أطلق علي الجائزة لقب نجم العرب وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيرى خارج مصر وعلي نطاق الوطن العربى.