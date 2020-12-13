خالد النبوي يفوز بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان نجم العرب

حصل الفنان خالد النبوي على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل (ممالك النار، لما كنا صغيرين ) من مهرجان نجم العرب .

ونشر خالد النبوي صور له اثناء تكريمه وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق عليها قائلا: "تم تكريمي أمس عن مسلسل ممالك النار و مسلسل لما كنا صغيرين بتصويت الجمهور العربي فى حفل نجم العرب.. بشكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي على حبه و دعمه الكبير ".

من ناحية أخرى، نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "قمر 14"، الذي تعاقد على بطولته مؤخرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

كانت آخر أعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.