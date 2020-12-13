هبة مجدي تفوز بجائزة أفضل ممثلة دور ثان في مهرجان نجم العرب

حصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية ) من مهرجان نجم العرب .

ونشرت هبة مجدي صور لها اثناء تكريمها بالمهرجان وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت عليها قائلة: "حفل جوائز مهرجان نجم العرب و الجائزة عن دور "مريم" في مسلسل "فرصة تانية ".



وتابعت "تكريم هيفضل عزيز علي قلبي جدًا لان اللي بيسلمني الجائزة أستاذي المخرج الكبير جمال عبد الحميد و كان ليا الحظ اني اشتغلت معاه و انا عندي ١٣ سنة ❤️".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".