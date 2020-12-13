صلاح عبدالله يروج لمسلسل جمال الحريم

نشر الفنان صلاح عبد الله، بوستر مسلسله الجديد جمال الحريم، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق صلاح عبد الله علي الصورة قائلًا: "ماحضرتش التصوير الفوتوغرافي لظروف فبنتي دنيا عملتلي بانر عشان أبقى زي زمايلي???? ☝️????".

ويترقب الجمهور العربي عرض واحد من أهم المسلسلات الدرامية، والتى من المقرر أن تفتتح الموسم الشتوى، وهو مسلسل "جمال الحريم" الذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.

المسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الإتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتقدم النجمة اللبنانية نور دورًا مختلفًا وجديدًا عليها، فى مسلسل "جمال الحريم"، إذ تتطلب شخصيتها تحولات كبيرة، وانفعالات خاصة، حيث تجسد خلال الأحداث دور «مذيعة» تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، وهو ما يضعها فى تحد صعب لخروج إمكانياتها التمثيلية.

وخلال البرومو ظهرت نور فى أكثر من مشهد مفزع يدلل على معاناتها مع العالم السفلى ومواجهته، وبدت على البوستر الدعائى خائفة ومضطربة بشكل كبير وخلفها يدان يحاولان الإمساك بها فى إشارة إلى أن العمل يدور فى إطار من الرعب والتشويق، ويبدو أن نور استعدت جيدا للشخصية فمن أول وهلة فى البرومو نجد تمثيلها مختلفا عما قدّمته سابقًا، وأدائها متوازن مع الأحداث التى تأخذ حيز الإثارة بشكل كبير.