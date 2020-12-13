راغدة شلهوب لـ دوت الخليج: لم أتوقع كل هذا النجاح في مصر.. فيديو وصور

قالت راغدة شلهوب إنها لم تتوقع كل هذا النجاح الذي حققته في مصر ببرامجها المختلفة.

وأكدت راغدة شلهوب في ندوة دوت الخليج إنها حرصت على تقديم برامج الهارد توك شو بطريقتها الخاصة، فلاقت نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية.

وأضافت أنها كانت تفاجأ بعد عرض كثير من حلقات برامجها أنها تتصدر مؤشرات البحث، وتريند جوجل ويوتيوب وتويتر، وهو النجاح الكبير الذي لم تتوقعه على الإطلاق.

وأكدت أنها لم تقدم برامج فنية فقط، بل بدأت حياتها بالبرامج الاجتماعية، ومن أشهرها برنامج "كلام في سرك"، على قناة الحياة"، وكان شبيها لحد بعيد من برنامجها "عيون بيروت"، وكان يعرض موضوعات اجتماعية وطبية وغيرهما من الموضوعات غير الفنية، قبل أن تتجه لاحقا للبرامج الفنية.

وحلت الإعلامية الشهيرة راغدة شلهوب، ضيفة على موقع "دوت الخليج"، وتحدثت عن كواليس عملها كمذيعة والمواقف التي تتعرض لها مع النجوم.

وبسؤالها عن الأمر الذي تخشى الفنانات الحديث عنه، قالت: "أكثر شئ يخشى النجوم الحديث عنه هو الطلاق، هم يفضلون عدم الحديث فيه لأنه يكون للبعض تجربة مريرة فلا يحبون أن يعيدوا الحديث عنه حتى لا يتذكرون تفاصيله الأليمة".