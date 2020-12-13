فيديو هنا إبراهيم يسري تهدي أغنيتها "مانتاش بعيد" لروح والدها وسميرة سعيد تساندها

سميرة سعيدة ساندت ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسرى التي طرحت أغنية جديدة بعنوان "مانتاش بعيد" في تجربة غنائية جديدة ومختلفة عن تجاربها السابقة.

سميرة سعيد تحتفي بأغنية ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري

سميرة سعيدة روجت عبر حسابها على "انستجرام" لأغنية الفنانة الشابة هنا ابن الفنان المصري الراحل إبراهيم يسري والتي تحمل عنوان "مانتاش بعيد"، سميرة سعيد أشادت بأداء هنا يسري للأغنية وإحساسها الصادق الذي استطاعت أن تعبر عنه بصوته، وأكدت الفنانة الكبير أن العمل الجديد وجميع العاملين فيه أظهروا مشاعر صادقة في التعبير عن حبهم للفنان الراحل فقالت الفنانة سميرة سعيد في رسالتها التي وجهتها لفنانة الشابة: "هنا حبيبتي بعيدا عن علاقتي بيكي..الأغنية فيها كم من الصدق والحب والشجن..وطبعا حزن لا يوصف..حاسة أن كل اللي اشتغل فيها بيحبوكي وبيحبوا أبوكي الله يرحمه..إحساسك وصلني اوي (مانتاش بعيد) ابراهيم يسري".

هنا إبراهيم يسري توجه رسالة لسميرة سعيد

هنا إبراهيم يسرى ردت على رسالة الفنانة سميرة سعيد والدعم الذي وجهته لها فعلقت قائلة: "أنا بحبك حب مش عادي، شكرا يا حبيبتي على كل الدعم والمساندة الدائمة منك، أنا بحبك جدا ربنا يخليكي ليا"، كما تفاعل العديد من النجوم مع رسالة الفنانة سميرة سعيد وكان من بينهم الفنانة شكران مرتجى والإعلامية إنجي علي، وهبة الأباصيري، وقد بلغت عدد مشاهدات الأغنية عبر حساب الفنانة المغربية أكثر من 130 ألف مشاهدة، وكانت الفنانة هنا يسرى قد طرحت أغنية "مانتاش بعيد" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" خلال الساعات الماضية.

هنا إبراهيم يسري تهدي أغنيتها الجديدة لوالدها

هنا إبراهيم يسرى ضمت أغنيتها الجديدة "مانتاش بعيد" مجموعة صور وفيديوهات تجمعها مع والدها الراحل الفنان إبراهيم يسرى، حيث وجهت الفنانة المصرية الأغنية كأهداء له وللذكريات التي جمعته بها وأكدت على استمرارها في تذكره وعدم نسيانه وكتبت ابنة الفنان الراحل رسالة لها في نهاية الفيديو قالت فيها :"إلى أكثر شخص أنا مشتاقة له".

هنا إبراهيم يسري قد طرحت أغنية في شهر يونيو الماضي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت غناء الأغنية الشعبية الشهيرة "بنت الجيران" ولكن بتوزيع مختلف وشكل جديد عما ظهرت به الأغنية التي غناها كل من حسن شاكوش وعمر كمال من قبل، كما دمجتها مع الاغنية العالمية "Dance Monkey"، وأشاد قطاع كبير من متابعيها بالأغنية وصوتها وأدائها وتمنوا لها مستقبل ناجح في عالم الفن، كما حرص شقيقها الفنان الشاب محمد يسري على دعمها أيضًا وأعاد مشاركة الأغنية عبر حسابه على انستجرام، معبرًا عن مدى إعجابه بالغنوة وحبه الشديد لشقيقته.