بصورة من حفل زفافهما.. مها أحمد تهنئ زوجها بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة مها أحمد زوجها الفنان مجدي كامل بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم الثالث من شهر ديسمبر.

ونشرت مها صورة تجمعها بزوجها من حفل زفافهما ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت له رسالة تهنئة خاصة وكتبت :"كل سنة وانت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى، كل سنة وانت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب".

وتابعت مها قولها :"كل سنة وانت قدوة لكل محبينك، كل سنة وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادى فخورين بيك، كل سنة وانت في حياتنا، وفي حياة جمهورك، نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".