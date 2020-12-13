أشهر 7 زيجات في الوسط الفني عام 2020.. ياسمين صبري ودرة الأبرز ..صور

شهد عام 2020، زواج عدد كبير من نجوم الفن، بعضها جاء بشكل مفاجئ ومن دون تمهيد، وبعضها الآخر جاء بشكل تدريجي.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز زيجات الفنانين في عام 2020 ..

المطرب محمد العيسلي وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم احتفل المطرب محمد العسيلى بزواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بداية عام 2020 فى حفل زفاف بسيط اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء. وتعد خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم الزوجة الثالثة للمطرب محمود العسيلى

الفنانة ياسمين صبرى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

احتفلت الفنانة ياسمين صبري بزواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قبل بداية شهر رمضان في أجواء بسيطة اقتصرت على أهل العروسين فقط نتيجة جائحة "كورونا" وظهرت ياسمين صبري بإطلالة بسيطة تتناسب مع أجواء حفل الزفاف.

الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد

احتفلت الفنانة درة حاليًا، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، بعد عقد القران فى الجونة، والذي حضره عدد من النجوم والمقربين. واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه. وكان الثنائي درة وهاني قد جمعتهما صداقة منذ فترة، وتطورت إلى قصة حب، لكنهما أخفيا تفاصيلها حتى قرروا الزواج في مدينة الجونة بعد ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى



الفنان محمد الشرنوبى وراندا رياض

احتفل الفنان محمد الشرنوبى بزواجه من مديرة أعمال أنغام راندا رياض في حفل بسيط جمع العروسين وأصدقاءهما وهي الزيجة التي جاءت سريعا بعد انفصال الشرنوبي عن خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ.

وكانت راندا رياض، قد ارتدت فستانها من المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، أثناء تواجدها في لبنان قبل أزمة فيروس كورونا، وبدلة محمد الشرنوبي من cougar.

الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل مفاجئ زواجها من الفنان أحمد العوضى فى شهر رمضان من خلال تغير حالتها الاجتماعية عبر حسابها بفيسبوك إلى متزوجة.



وكشف العوضي لاحقا أنهما تزوجا بالفعل قبل أشهر من إعلانها لرغبتهما في اختيار الوقت المناسب.

الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادى مهنى

واحتفل الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى بزواجهما فى حفل زفاف أسطوري أقيم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف.

وسافر أحمد خالد صالح وهنادى مهنى إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل.

المطربة رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب

وكانت آخر زيجات عام 2020 المطربة رنا سماحة والملحن سامر ابو طالب بعد صداقة استمرت 16 عاما وأقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.