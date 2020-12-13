نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكا يوجه رسالة لزوجته مي كساب عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مطرب المهرجانات الشعبية أوكا رسالة لزوجته الفنانة مي كساب ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أوكا صورة جمعتهما ، وعلق قائلاً :" ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي".

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة داعيين لها بالشفاء العاجل.

والجدير ذكره أن أوكا طرح مؤحراً أغنيته الجديدة 1991 "إتدلع" التي تم تصويرها بأحد استديوهات منطقة أبو رواش على طريقة التسعينات.

حيث استعان بعدد كبير من أصدقائه وفرقته الموسيقية للمشاركة في تصوير الفيديو كليب كما شارك معه ايضا والده في تصوير الأغنية بدور معلم لغة عربية وظهرت المجاميع بأزياء فترة التسعينات بتوقيع الاستايليست كالوشة وزوايا مدير التصوير الايطالي فيدريكو الذي يشارك مع أوكا للمرة الثانية بعد إعلان "شبرقة" وبتوجيه من المخرج الشاب يحيى علاء الذي حرص على إظهار روح المرح والضحك بين أفراد العمل يوم التصوير التي انعكست على مشاهد الفيديو كليب الذي شارك به ايضا أمح الدولي.

