اليوم … “عمق” للأفلام تتّوج 8 مشاركات فائزة بجائزتها السينمائية

تستهدف النهوض بصناعة الأفلام لدى الشباب العماني متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي :

بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب يقام في السابعة ونصف من مساء اليوم في فندق دبليو حفل للإعلان عن الفائزين في جائزة (عمق) للأفلام في نسختها الأولى والتي تهدف إلى تشجيع النهوض بصناعة الأفلام لدى الشباب العماني القادر على تجسيد أفكار ورسائل عميقة بطرق فنية مبدعة تسهم في تقوية الإنتاج السينمائي، وتعد الجائزة فرصة لصناعة محتوى قادر على التأثير والمنافسة دوليا ويساهم في الترويج غير المباشر للسلطنة ومكنوناتها. تقام الفعالية تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، حيث ستبث الجائزة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحساب جائزة عُمق للأفلام.

وجائزة (عمق) هي مبادرة فنية في ذكرى الشباب الراحلين احمد العبادي وعمان العدوي ومحمد النهدي الذين عملوا بالمشروع والذين وافتهم المنية في ذهابهم لأحد مهام العمل وتجسد رؤاهم في التصوير كقيمة وعمل ُيلهم الآخرين بهدف التشجيع على النهوض بصناعة الأفلام، وتتجسد رؤيتها في تعزيز ونشر ثقافة صناعة الأفلام في المجتمع العماني وخاصة الشباب، وتضم لجنة التحكيم كلا من المخرج عيسى الصبحي والمخرج داوود الكيومي، وأنور العاصمي الخبير المختص في الإخراج والإنتاج، والمخرج مصطفى اللواتي والمخرج هيثم التوبي، وقد شارك في المسابقة ٤٢ فيلما وتأهل للنهائي أكثر من ٢٥ فيلما للتنافس على جوائز يقدر مجموعها ١٥ ألف ريال عماني تفوز بها 8 أفلام.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تهدف لإيجاد بيئة تنافسية لصناع الأفلام العمانيين تساعدهم على الاختلاط والتنافس فيما بينهم بما يساعدهم على رفع مستواهم الفني، حيث ستكون رافداً نوعيا للفعاليات الثقافية بالسلطنة وتأكيداً لقدرة المبدعين في السلطنة على تنظيم فعاليات ثقافية تعكس التطور الحضاري للسلطنة.

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