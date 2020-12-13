في ندوة خاصة بموقع دوت الخليج الاخباري للحديث عن كواليس أخر أعمالها الفنية، وكشفت كثير عن حياتها الخاصة، وأسرار عن علاقتها باصدقائها.

كما تحدثت خلالها عن جديدها الفني المقبل، وكواليس مسلسلها الأخير "نمرة اتنين" وتحديدا حكاية "انت فين".

وأعربت أروى جودة عن سعادتها بأن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني لا سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات". وأضافت: "هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الإهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً". وحول الدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: "ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا! أنا متحمسة جدًا لعرض "نمرة اتنين" على "شاهد VIP"، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلام ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد VIP" وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته". وكشفت أروى جودة عن الجانب الإيجابي الذي حدث لها بسبب الحجر المنزلي لفيروس كورونا، وقالت فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن هذا ساعدها كثيرا لأن تقترب من عائلتها. ووجهت رسالة إلى الجمهور، وقالت لهم : "إن السلبية من الممكن أن نحولها إلى إيجابية إذا أردنا، وعلينا أن نجدد من أنفسنا ونتأقلم ونحب الحياة". وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أروى جودة تتحدث عن كواليس آخر أعمالها الفنية في ندوة دوت الخليج.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.