تألقت النجمة زينة، على السجادة الحمراء لمهرجان نجم العرب بعد ان اختارها جمهور الخليج وصوت لها لتفوز بأصواتهم كأفضل نجمة سينما عربية .
وتم تكريمها في حفل توزيع جوائز مهرجان 'نجم العرب' ويعتبر التكريم الثاني لها هذا الشهر .
وظهرت زينة بلوك مميز وشعر منسدل ومكياج ناعم من علاء التونسي وكانت في قمة تألقها وحرصت علي التقاط الصور التذكارية علي طريقة السيلفي مع عدد من المراسلين والمصورين.
من ناحية أخرى، قدمت زينة، في موسم رمضان 2020، مسلسل "جمع سالم" بالإضافة لفيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسني، وحقق نجاحا كبيرا بعد طرحه في دور السينما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زينة "نجمة العرب" كأفضل ممثلة سينمائية عن "الفلوس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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