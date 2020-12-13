زينة "نجمة العرب" كأفضل ممثلة سينمائية عن "الفلوس"

تألقت النجمة زينة، على السجادة الحمراء لمهرجان نجم العرب بعد ان اختارها جمهور الخليج وصوت لها لتفوز بأصواتهم كأفضل نجمة سينما عربية .

وتم تكريمها في حفل توزيع جوائز مهرجان 'نجم العرب' ويعتبر التكريم الثاني لها هذا الشهر .

وظهرت زينة بلوك مميز وشعر منسدل ومكياج ناعم من علاء التونسي وكانت في قمة تألقها وحرصت علي التقاط الصور التذكارية علي طريقة السيلفي مع عدد من المراسلين والمصورين.

من ناحية أخرى، قدمت زينة، في موسم رمضان 2020، مسلسل "جمع سالم" بالإضافة لفيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسني، وحقق نجاحا كبيرا بعد طرحه في دور السينما.