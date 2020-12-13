نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذ الطريقة..ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ64 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت اليوم الفنانة ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ64، وذلك وسط عائلتها بمنزلها وشاركت صور من الاحتفال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "الرومي" تعليقا قائله: "ومابتكمل الفرحة الا مع جمعة العيلة....عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ64، قدمت من ألحان الموسيقار جمال سلامة العديد من الأغاني، ومنها "يا بيروت"، و"مع جريدة".