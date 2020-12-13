نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي نجم العرب بعد مسلسلي "ممالك النار ولما كنا صغيرين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مهرجان نجم العرب الفنان خالد النبوي كأفضل ممثل عن دوره في مسلسلي "ممالك النار وخيانة عهد".

وأعرب خالد النبوي عن سعادته بذلك التكريم ، وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام : تم تكريمي أمس عن مسلسل ممالك النار ومسلسل لما كنا صغيرين بتصويت الجمهور العربي في حفل نجم العرب.. بشكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي على دعمه وحبه الكبير.

وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

وشهدت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الخامسة إنچي المقدم وخالد النبوي وأحمد زاهر وشيري عادل وحكيم وعاصي الحلاني ونجله الوليد عاصي الحلاني وآخرين ، وتضمنت الدورة الرابعة (السابقة للمهرجان) تكريم كلاً من أحمد السقا وغادة عادل وأمينة خليل ودنيا سمير غانم وحنان مطاوع ومحمد ممدوح وطارق لطفي وأحمد داود والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام، كما شهدت الدورة الثالثة تكريم كل من تامر حسني ومحمد هنيدي ومنه شلبي وأكرم حسني وآسر ياسين وصلاح السعدني وهشام سليم والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.

