نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة..صلاح عبد الله يروج لمسلسله "جمال الحريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان صلاح عبد الله لمسلسله "جمال الحريم" وذلك من خلال مشاركته صورة من كواليس العمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "عبد الله" تعليقا قائلا: "الراجل المفاجأة ده يدعوكم للحكم عليه من خلال جمال الحريم، ونشوف سوا من بكره على mbc 4 في 9 مساءً، والساعة 8 مساءً على dmc".

مسلسل "جمال الحريم"، بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، صلاح عبدالله، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، ومحمد شاهين، والعمل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.