نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم هبة مجدي بمهرجان نجم العرب عن مسلسل "فرصة ثانية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها الشديدة بتكريمها في مهرجان "نجم العرب" عن مسلسل فرصة ثانية والذي تم عرضه في رمضان الماضي لعام 2020.

ونشرت هبة صور لها أثناء تكريمها بالمهرجان عبر حسابها بإنستجرام ، وعلقت قائله:"حفل جوائز مهرجان نجم العرب والجائزة عن دور مريم في مسلسل "فرصة ثانية" ، وهو تكريم هيفضل عزيز على قلبي جداً لإني اللي بيشلمني الجائزة أستاذي المخرج الكبير جمال هبدالحميد وكان ليا الحظ إني اشتغلت معاه وانا عندي 13 سنة".

وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

وشهدت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الخامسة إنچي المقدم وخالد النبوي وأحمد زاهر وشيري عادل وحكيم وعاصي الحلاني ونجله الوليد عاصي الحلاني وخالد أنور ورامي جمال ورامي صبري وبيومي فؤاد وآخرين ، وتضمنت الدورة الرابعة (السابقة للمهرجان) تكريم كلاً من أحمد السقا وغادة عادل وأمينة خليل ودنيا سمير غانم وحنان مطاوع ومحمد ممدوح وطارق لطفي وأحمد داود والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام، كما شهدت الدورة الثالثة تكريم كل من تامر حسني ومحمد هنيدي ومنه شلبي وأكرم حسني وآسر ياسين وصلاح السعدني وهشام سليم والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.