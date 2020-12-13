نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم خالد سرحان بمهرجان نجم العرب لتميزه بمسلسل "خيانة عهد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته الشديدة بتكريمه في مهرجان "نجم العرب" عن إبداعه وتميزه في مسلسل خيانة عهد والذي تم عرضه في رمضان الماضي لعام 2020.

ونشر خالد صورته بالجائزة من المهرجان عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وعلق قائلاً:" بشكر مهرجان نجم العرب على إهدائي جائزة التميز عن دوري في مسلسل خيانة عهد".

وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.