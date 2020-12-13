نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيما الحاج تروج لمسلسها "سن البنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة شيما الحاج لمسلسلها "سكن البنات"، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الحاج" قائلا: " نعم أنا هي تلك المرأة المسلسل قريبا ان شاء لله على شاشة النهار في شهر يناير وعلى فيو يوميآ للمخرج محمد النقلي سكن_البنات".

مسلسل "سكن البنات" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.