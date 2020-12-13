سالم الكلباني يصدر كتابا حول (النخلة والحرفي العماني)

في ثقافة وفنون 13 ديسمبر,2020

يضم مجموعة من المفاهيم للصناعات الحرفية

مسقط ـ “الوطن” :

صدر مؤخرا للحرفي سالم بن حميد بن سليمان الكلباني كتاب بعنوان (النخلة والحرفي العماني) ويضم مجموعة من المفاهيم للصناعات الحرفية وحسب مسمياتها المتداولة في اللغة المحلية والمتعارف عليها بالحياة العامة للناس ولاسيما القرى الزراعية بالمحافظات، حيث تطرق للتعريف بالصناعات الحرفية القائمة على جزء من أجزاء النخلة منها (الجذع ، الليف، الكربة أو القدف،الخوص، الزور، الجريد)، إلى جانب الحديث حول الصناعات الحرفية التي تعتمد على مخلفات أجزاء من النخلة مثل صناعة الخوصيات وصناعة القفران بمختلف أنواعها وأحجامها، صناعة السماط، صناعة السمة الفراش، صناعة سمة الخباط، صناعة المخرافة والمزود، صناعة القفة، صناعة الميزان ذي الكفتين، صناعة الثوج، صناعة المبرد، صناعة المشب والمشبه أو الملهب والملهبة، صناعة الجراب أو الخصف، صناعة الضميدة أو الخصفة، والعرجون وتسمى محليا بالعسقة، والعسو والمكنسة أو المجمعة، وصناعة الكتاة أو الكفيلة، هذا إلى جانب إبراز عدد من الشخصيات الحرفية العاملة في هذه المهنة على مدى أعوام مديدة، ويتخلل الكتاب مجموعة من الصور التي قام بتصويرها الكاتب للأعمال التي أنتجها بنفسه إلى جانب الحرفيين.

أوضح الحرفي سالم بن حميد الكلباني مؤلف الكتاب : عملي اليوم في مجال الصناعات الحرفية والسعفيات من منطلق الهواية والمهارة، ولكن إلى جانب ذلك فأنا أعشق التصوير التلفزيوني والضوئي والقراءة والكتابة لكثير من المواضيع السياحية والتراثية والاجتماعية حيث أنني لا احمل شهادة دراسية ولكنني احمل طموحات ورغبات وهوايات مختلفة، حيث انني عملت على تأليف كتيب سياحي عن بلدة مقنيات بولاية عبري قبل هذا الإصدار واكتب مطويات وبرامج ورسائل إرشادية وتوعية حول بلدة النجيد بولاية عبري والتي هي مكان اقامتي، علاوة على ذلك قمت بتأليف كتاب النخلة والحرفي، مشيرا إلى أن العمل القادم سيكون دليلا سياحيا يتحدث عن المعالم السياحية بولاية عبري تحديدا.

الكلباني أرجع الفضل في إخراج هذه الأعمال لفترة عمله حيث جمع رصيدا كبيرا من الأفلام الوثائقية والبرامج المختلفة.

تضمن الكتاب لقاءات مع مجموعة من الحرفيين ببلدة النجيد بولاية عبري ممن يعملون في مهنة الحرفيات والسعفيات على مدار أعوام، ولهم إسهامات في البلد ومتعارف عليهم في تجهيز ما يلزم لأهالي البلدة خلال فترة الأعياد والمناسبات، ومنهم من يعملون عليها على مدار العام وفقا للطلب من الأهالي وتعتبر مصدر رزق ودخل لهم، ومن أبرز الحرفيين الذين تطرق لهم الكتاب الحرفي سليمان بن علي الكلباني الذي يعمل في مجال السعفيات ما يقارب منذ أكثر من 50 سنة، حيث يعمل على صناعة معظم الأواني والأوعية السعفية، ومرهون بن سيف الكلباني وهو أحد الحرفيين الذين يعملون في مجال السعفيات منذ 40 سنة، بالإضافة إلى الحرفي مبارك بن سيف الكلباني ويعمل على صناعة الثيجان (الثوج) والقفران، وسميم الخباط، وسميم الفراش والخصاف والعديد من الأوعية السعفية الآخرى.