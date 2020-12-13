أعمال في الطريق إليك .. فيلم حظر تجول ومسلسل جمال الحريم

بدأ المخرج أحمد الجندى فى مونتاج فيلمه الجديد "وقفة رجالة" تمهيدًا لعرضه مطلع يناسر المقبل 2021، ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل.
وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى "وقفة رجالة".
مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور، وخالد سليم، وحازم سمير، وفراس سعيد، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.
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قررت شركة انتاج فيلم "حظر تجول" طرحه في دور العرض السينمائي يوم 16 من الشهر الجاري، بعد مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.
الفيلم نال اشادة جماهيرية بعد عرضه في المهرجان، وحصدت عنه النجمة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة.
وعبر المخرج أمير رمسيس عن سعادته بردود الفعل التى لمسها بعد عرض فيلمه حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائي، وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:" أتخضيت من اللى لمسته من الجمهور وبكاء البعض في مشاهد بعينها أثر فيّ بشكل كبير".
وكشف عن تحضير إلهام شاهين لتفاصيل شخصيتها بالعمل التى لفتت بها الأنظار، وقال إنها أصرت على وضع مكياج الشخصية بنفسها، وتقمصت وصدقت مشاعرها لتخرج على الشاشة بشكل جذب إنتباه الجمهور.
ينطلق خلال أيام الفيلم الفلسطيني الأردني المميز "200 متر"، للمخرج أمين نايفة، في سينما زاوية بوسط المدينة لأول مرة في مصر، وذلك عقب اختياره رسميّا لتمثيل المملكة الأردنية عن فئة الأفلام الأجنبية لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93.
ووقع اختيار لجنة خبراء مؤلفة من مهنيين أردنيين معنيين بالمشهد الثقافي والسمعي-البصري الأردني على هذا الفيلم، بعد أن كانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد نظمت سير العملية بصفتها الجهة الرسمية في البلاد لتقديم الأفلام للترشُح في جوائز الأوسكار.
وينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ Road Movie ويروي قصة زوجين - مصطفى وسلوى - يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل. تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية. في يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم اليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.
وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى "وقفة رجالة".
مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور، وخالد سليم، وحازم سمير، وفراس سعيد، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.
واقرأ أيضا:
قررت شركة انتاج فيلم "حظر تجول" طرحه في دور العرض السينمائي يوم 16 من الشهر الجاري، بعد مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.
الفيلم نال اشادة جماهيرية بعد عرضه في المهرجان، وحصدت عنه النجمة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة.
وعبر المخرج أمير رمسيس عن سعادته بردود الفعل التى لمسها بعد عرض فيلمه حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائي، وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:" أتخضيت من اللى لمسته من الجمهور وبكاء البعض في مشاهد بعينها أثر فيّ بشكل كبير".
وكشف عن تحضير إلهام شاهين لتفاصيل شخصيتها بالعمل التى لفتت بها الأنظار، وقال إنها أصرت على وضع مكياج الشخصية بنفسها، وتقمصت وصدقت مشاعرها لتخرج على الشاشة بشكل جذب إنتباه الجمهور.
ينطلق خلال أيام الفيلم الفلسطيني الأردني المميز "200 متر"، للمخرج أمين نايفة، في سينما زاوية بوسط المدينة لأول مرة في مصر، وذلك عقب اختياره رسميّا لتمثيل المملكة الأردنية عن فئة الأفلام الأجنبية لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93.
ووقع اختيار لجنة خبراء مؤلفة من مهنيين أردنيين معنيين بالمشهد الثقافي والسمعي-البصري الأردني على هذا الفيلم، بعد أن كانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد نظمت سير العملية بصفتها الجهة الرسمية في البلاد لتقديم الأفلام للترشُح في جوائز الأوسكار.
وينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ Road Movie ويروي قصة زوجين - مصطفى وسلوى - يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل. تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية. في يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم اليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.
ووقع اختيار لجنة خبراء مؤلفة من مهنيين أردنيين معنيين بالمشهد الثقافي والسمعي-البصري الأردني على هذا الفيلم، بعد أن كانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد نظمت سير العملية بصفتها الجهة الرسمية في البلاد لتقديم الأفلام للترشُح في جوائز الأوسكار.
وينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ Road Movie ويروي قصة زوجين - مصطفى وسلوى - يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل. تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية. في يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم اليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.
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