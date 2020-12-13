أعمال في الطريق إليك .. فيلم حظر تجول ومسلسل جمال الحريم

وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى "وقفة رجالة".