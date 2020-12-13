شيماء سيف تقاطع زوجها على إنستجرام بعد مغازلته هند رستم

شارك المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف متابعيه صورة مركبة بالأبيض والأسود مع الفنانة هند رستم، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وعلق محمد كارتر على الصورة قائلًا :"اموت انا واعيد السنة، قالتلي احبك واموت في هواك، روحت انا قاعدلها هناك، انت أسطورة تسلم ايدك ياحبيبي".

وردت عليه زوجته الفنانة شيماء سيف قائلة "عسل اوي بقولك ايه النهاردة خارجه انا ورشدي نتعشي ماتجيب هند وتيجو معانا"



وقالت شيماء سيف، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إن زوجها يحبها ودائما يفعل أشياء تضحكها.



وأضافت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها سواء أمام الكاميرا أو خلفها، فهي طبيعية فى كل حالاتها.

كانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».



وكانت احتفلت، الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها الـ32، إذ ولدت في عام 1988، وإسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013.



وسبق ونشرت الفنانة شيماء سيف، صورة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا.

وخطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار في حفل الزفاف بإطلالة جذابة ومحتشمة، حيث ارتدت فستان طويل وذ أكمام طويلة باللون الأسود المزين ببعض نقوشات الورد البسيطة و وضعت حزام حول الخصر مما منحها مظهرا جذابا.

وحمل فستان شيماء سيف في حفل هنادي مهنا توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، ولم تبالغ شيماء في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على أقراط متوسطة الحجم فقط. فيما بدت بخصلات شعرها القصير الأنسيابي الأسود المنسدله، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.