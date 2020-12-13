تنتمي لأسرة ملكية.. تعرف على سبب اخفاء زبيدة ثروت طوال مشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، صاحبة أجمل عيون، والتي لقبت بـ"قطة السينما المصرية".

زبيدة ثروت، ولدت لأب ضابط وهي حفيدة السلطان العثماني حسين كمال الذي كان يحكم مصر، وكان والدها يعارض بشدة دخولها مجال التمثيل لذلك التحقت بكلية الحقوق، كما أنها تنتمي للعائلة المالكة.

وكشفت زبيدة، في آخر حوار صحفي لها قبل وفاتها، عن أنها تنتسب للعائلة المالكة، وأن والدة أمها اسمها الأميرة زبيدة حسين كامل، موضحة أنها كانت تخفي انتسابها عن العالم كله لأنها دخلت المجال الفني في نفس العام الذى اندلعت فيه ثورة 1952م، خشيةً من البطش بها، وقالت: "فلوس أمى كلها اتصادرت، حتى الذهب الذى كانت ترتديه اتصادر"، مضيفة: "ماما بنت ناس ومتربية ومخبيتش حاجة".