هكذا احتفلت النجمة ماجدة الرومي بعيد ميلادها

احتفلت اليوم النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك. وهنّأت المطربة اللبنانية نجوي كرم ، بتغريدة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ماجدة الرومي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر". وكتبت نجوي كرم: "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ ١٠٠ سنة".

وتحتفل اليوم المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها الموافق 13 ديسمبر، فهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة. ووعت ماجدة الرومي على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران وقال لها "غنّي لنا " ؟، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب".

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