تكريم منه فضالي وإيمان العاصي ويسرا في مهرجان نجم العرب (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مهرجان نجم العرب بدورته الخامسة أمس داخل فندق الماسة بالقاهرة ، وكرم المهرجان عدد كبير من الفنانين والمطربين ممن تميزوا بأعمالهم في رمضان 2020.

وشهدت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الخامسة لعام 2020 عدد من النجوم منهم "رامي صبري وحكيم ورامي جمال وعاصي الحلاني ونجله الوليد عاصي الحلاني ويونس مرسي وإنچي المقدم وخالد النبوي وأحمد زاهر وشيري عادل ومنه فضالي وحنان مطاوع وهنا الزاهد وزينة ويسرا وخالد أنور ومحمد عبدالرحمن وخالد سرحان وإيمان العاصي وهبة مجدي وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح".

مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

وتضمنت الدورة الرابعة (السابقة للمهرجان) تكريم كلاً من أحمد السقا وغادة عادل وأمينة خليل ودنيا سمير غانم وحنان مطاوع ومحمد ممدوح وطارق لطفي وأحمد داود والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام، كما شهدت الدورة الثالثة تكريم كل من تامر حسني ومحمد هنيدي ومنه شلبي وأكرم حسني وآسر ياسين وصلاح السعدني وهشام سليم والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.