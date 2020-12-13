خاص.. أبطال "وادي الجن" يتحدثون عن تفاصيل مشاركتهم فى العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل يتصف بالمغامرة والإثارة والتشويق، تدور أحداثه حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين فى عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

يلعب بطولته مجموعة من النجوم الشابة وهم يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

وخلال هذا التقرير يتحدث نجوم مسلسل "وادى الجن" إلى "دوت الخليج الفني" ليكشفوا تفاصيل شخصياتهم فى العمل :

_يوسف عثمان:

كشف يوسف عثمان ل"دوت الخليج الفني" عن تفاصيل شخصيته فى "وادى الجن"، حيث قال" أجسد شخصية "خالد"، وهو شخص دمه خفيف وكوميدي دايما يحب التريقة على نفسه وعلى الآخرين، كما أنه شخص يهوي الملاكمة ولكنه غير محترف، ويتصف بالأنانية وحبه لمصلحته فقط، وعلطول ماشي ورا دماغه حتى لو هيعمل حاجات تضر غيره".

_ليلى أحمد زاهر:



هى فتاة تتصف بحبها للمغامرة وفى مرحلة جامعية، وتسمي "ليال"، وهى تؤام الفنان حسن مالك، ورغم أنهما تؤام إلا أنهما مختلفان فى الصفات.

_حسن مالك:

أشار إلى أنه يجسد دور شقيق النجمة ليلى أحمد زاهر، وهو يكبرها بخمس دقائق فقط، وهما الاثنين طلاب جامعة، ورغم أنهما أشقاء تؤام إلا أنهما يختلفان تماماً فى الشخصيات عن بعضهما البعض.

_محسن منصور:



قال إنه يجسد شخصية شاب ضمن الشباب التى تقرر أن تسافر فى "الكامب"، مع ليلى أحمد زاهر، يوسف عثمان، ويسمي "جواد"، وهو شخص جدى أوى والشخصية بها مفاجآت كثيرة وأشياء غير متوقعة".

_سينتيا خليفة:

أقدم شخصية فتاة تسمي "هند" وهي أميرة في العالم الخيالي عام 1700، وهى فتاة محاربة وتعيش مع الرجال، ورغم ذلك تقع فى قصة حب وتعيش كامرأة حساسة لها مشاعر مثلها مثل غيره.