تريند الفن.. دينا الشربينى حامل من عمرو دياب.. زواج النجوم فى 2020

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

ما زال الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني قائما، دون أن يستطيع أحد تأكيد سبب الخلاف، وإن كان موضوع حمل دينا الشربيني هو الأكثر منطقية لتطور الأحداث بين الثنائي.

وتمحورت أسباب الخلافات بين الغيرة أحيانا، ورغبة دينا الشربيني في إعلان الزواج رسميا، أحيانا أخرى، أو رغبتها في الحمل والإنجاب أحيانا ثالثة، دون تأكيد تام للسبب الحقيقي الذي أدى للانفصال بالفعل.

مصدر مقرب جدا من عمرو دياب فجر مفاجأة كبيرة، مؤكدا أن كل هذه الأسباب غير صحيحة، وأن السبب الحقيقي للخلاف هو حمل دينا الشربيني بالفعل، ورفض الهضبة هذا الحمل.

وقال المصدر إن رغبة دينا الشربيني في الحمل ليست سبب الخلاف، وإنها حامل بالفعل، وهو الحمل الذي يرفضه الهضبة تماما، خاصة أنه لم يعلن رسميا زواجهما إلا للمقربين والأهل والأصدقاء فقط، والمرة الوحيدة التي تحدث عنها استخدم وصف "فريق العمل"، دون أن يقول أبدا زوجتي، وهو ما فعلته دينا الشربيني، التي تحدثت عن عمرو دياب في أكثر من مناسبة دون وصفه بالزوج أبدا.

احتفلت اليوم النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

وهنّأت المطربة اللبنانية نجوي كرم ، بتغريدة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ماجدة الرومي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

وكتبت نجوي كرم: "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ ١٠٠ سنة".

وتحتفل اليوم المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها الموافق 13 ديسمبر، فهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة.

ووعت ماجدة الرومي على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران وقال لها "غنّي لنا " ؟، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب".

شهد عام 2020، زواج عدد كبير من نجوم الفن، بعضها جاء بشكل مفاجئ ومن دون تمهيد، وبعضها الآخر جاء بشكل تدريجي.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز زيجات الفنانين في عام 2020 ..

المطرب محمد العيسلي وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم

احتفل المطرب محمد العسيلى بزواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بداية عام 2020 فى حفل زفاف بسيط اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وتعد خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم الزوجة الثالثة للمطرب محمود العسيلى

الفنانة ياسمين صبرى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

احتفلت الفنانة ياسمين صبري بزواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قبل بداية شهر رمضان في أجواء بسيطة اقتصرت على أهل العروسين فقط نتيجة جائحة "كورونا" وظهرت ياسمين صبري بإطلالة بسيطة تتناسب مع أجواء حفل الزفاف.

عاد اسم الفنانة رولا محمد تصدر التريندات بموقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن وفاتها وسط ظروف غامضة بعد مرور أكثر من 10 أشهر على اختفائها، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وكان آخر ظهور لـ رولا سعد على سوشيال ميديا عندما اعلنت شهر مارش الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وغردت رولا :" "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

واضافت :" لست بخير على الإطلاق .. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي .. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ .. أنا أعيش في أوكسفوردشاير .. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة".

وقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضًا ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجددًا ضمن نفس القائمة هذا العام