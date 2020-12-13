صور ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ64 مع أسرتها ونجوى كرم وأحلام أبرز المهنئين

الفنانة ماجدة الرومي احتفلت بعيد ميلادها الـ64 اليوم في أجواء أسرية، ونشرت صور احتفالها بعيد ميلادها وسط احتفال خاص من النجوم العرب على مواقع التواصل.

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية

واحتفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليوم بعيد ميلادها الـ64، وشاركت الجمهور لحظات احتفالها الخاص بصور من الاحتفالية على حساباتها بمواقع التواصل، والتي ظهرت بها الرومي وهي تحتفل مع أفراد أسرتها فقط، وعلقت على احتفال عيد ميلادها قائلة:" وما بتكمل الفرحة إلا مع جمعة العيلة..عيد ميلاد سعيد وعمر مديد..".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد ماجدة الرومي

وتلقت ماجدة الرومي عشرات الرسائل من جمهورها على مواقع التواصل، والذين شاركوها الاحتفال بعيد ميلادها، وعلى رأسهم الفنانة نجوى كرم والتي غردت لها قائلة:" سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ ١٠٠ سنة"، وهنأتها الفنانة السورية سلاف فواخرجي قائلة:" ينعاد عليكِ العيد بالفرح وينعاد علينا بحضورك وابداعك".

ونشرت الفنانة يارا تهنئة للفنانة ماجدة الرومي وقالت:" عيدِك، كِلّ الأعياد.. ينعاد عليكي بالصّحة والفرح"، ووجهت الفنانة أحلام رسالة تهنئة خاصة إلى الفنانة ماجدة الرومي عبر موقع تويتر وقالت:" يارب ايامك كلها فرح وحب وصحة وسعادة ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمة الغالية أستاذتنا ماجدة الرومي"، وانهالت التهاني على ماجدة الرومي من الجمهور وكذلك من حسابات موقع سبوتيفاي وأنغامي وشركة روتانا بالإضافة إلى احتفال موقع تويتر بها عبر حسابها بالموقع.

احتفال خاص بعيد ميلاد ماجدة الرومي

وشاركت ماجدة الرومي الجمهور عدة مقاطع فيديو من احتفال جمهورها في الخارج بعيد ميلادها، ونشرت فيديو لبعض جمهورها في اليابان وقالت:" من اليابان الى لبنان.. أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان"، وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي قد أعلنت عن عملها في عدة أعمال غنائية جديدة لتعود بها إلى جمهورها الفترة المقبلة، وشهدت بداية عام 2020 نشاط فني واسع لماجدة الرومي والتي أحيت عدة حفلات ناجحة مثل حفلها في مهرجان أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية وحفلها في مهرجان شتاء طنطورة وغيرها قبل أن تتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.