بهيجة حافظ.. أنشأت أول نقابة للمهن الموسيقية وصاحبة أول اسطوانة في السوق المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بهيجة حافظ، رائدة من رواد الفن في الزمن الجميل.

وتُعد بهيجة حافظ، أول مخرجة مصرية، وأول من مارس فن تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، فهي رائدة من رواد الفن في الزمن الجميل.

ولدت بهيجة حافظ في محافظة الإسكندرية المصرية عام 1908 لأسرة أرستقراطية عُرفت بحبها للموسيقى، وبدأت العزف على البيانو في سن مبكرة وحصلت على شهادة في التأليف الموسيقي من فرنسا، وكانت أول مصرية تُقبل عضوًا في جمعية المؤلفين بباريس، وكانت كذلك صاحبة أول اسطوانة ظهرت في السوق المصرية عام 1926.

أنشأت بهيجة حافظ أول نقابة للمهن الموسيقية عام 1937، واستمرت من خلال شركتها "الفنار" في إنتاج عدد من الأفلام السينمائية وشاركت في تأليفها وإخراجها، ثم أنشأت صالونًا ثقافيًا عام 1959 شهد العديد من الندوات الفنية.

وكان آخر ظهور سينمائي لها عام 1966 من خلال فيلم القاهرة 30 من إخراج صلاح أبو سيف.