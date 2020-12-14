كاميليا ومأساة جمالها.. تعرف على قصة حبها مع ​رشدي أباظة التي​ تحدت ​الملك فاروق​

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كاميليا، التي امتازت بجمال أخاذ جعل كل من يراها يقع في حبها، لا تمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا، فقد رحلت في ريعان شبابها.

تعرفت كاميليا على رشدي أباظة ولم يكن وقتها نجمًا معروفا، فقد شارك في ثلاثة أفلام فقط، لكنه وقع في حبها وبشدة، وكان في ذلك الوقت يحبها الملك فاروق أيضًا، والذي توعد أباظة وحذره من هذه العلاقة ولكن على الرغم من ذلك كانت كاميليا قد إتفقت مع أباظة على أن يكون الزواج في أكتوبر عام 1950، إلا أنها رحلت قبل الزواج بشهرين.

أصيب أباظة بإنهيار عصبي ومكث في المستشفى لأسبوعين، وكان يتناول خلالهما المهدئات والمنوم.

كان الملك فاروق قد تعرف على كاميليا في أحد الكازينوهات، ووقع في غرامها وظل يطاردها حتى أنها علمت بقرار طلاقه من الملكة فريدة قبل إعلانه رسميا، وبسبب قربها من الملك إتُهمت كاميليا بأنها جاسوسة لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في ذلك الوقت.

قال عنها أباظة إن شخصيتها كانت قوية للغاية، وكانت كالحصان الجامح لا تخشى أحدًا حتى الملك نفسه فتفعل ما يحلو لها. وكان أباظة أيضًا ذكر في أحد حواراته بأن الملك فاروق أحب كاميليا بجنون خصوصًا بعد أن حملت منه، وتوقع أن تنجب له ولدًا ليكون ولي العهد، لكنها أجهضت في الشهر السادس، بعد أن سقطت عن الحصان.

أحبها أباظة عامًا و8 أشهر، قبل أن تطلب منه والدته أن يسافر إلى إيطاليا خوفًا من أن يتعرض للأذية، إذ عاد بعدها إلى القاهرة والتقى كاميليا، وإتفقا على أن يتزوجا في روما وهي في طريق عودتها إلى مصر.

وقيل أيضًا أن الفنان أنور وجدي أعجب بها وحاول أن يثير غيرة ليلى مراد من خلالها، لكن كاميليا شعرت بنيته فلم تعطه الفرصة