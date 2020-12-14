أخبار الفن.. 7 زيجات بالوسط الفني خلال 2020.. قمر اللبنانية بفستان مكشوف.. وأروى جودة في ضيافة دوت الخليج

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

نشرت الفنانة اللبنانية نور، صورة من كواليس مسلسل جمال الحريم، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية ) من مهرجان نجم العرب .

شهد عام 2020، زواج عدد كبير من نجوم الفن، بعضها جاء بشكل مفاجئ ومن دون تمهيد، وبعضها الآخر جاء بشكل تدريجي.

حرصت الفنانة الشابة مي الغيطي، على تهنئة شقيقتها ميار بزفافها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على رجل الأعمال شريف العلمي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة بالغردقة، وسط حضور العائلة، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

نشرت الفنانة قمر اللبنانية، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في احدث ظهور لها.

يحيي المطربان تامر حسني وحسين الجسمي، حفلا موسيقيا في الليلة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق.

حلت النجمة أروى جودة في ندوة خاصة بموقع دوت الخليج الاخباري للحديث عن كواليس أخر أعمالها الفنية، وكشفت كثير عن حياتها الخاصة، وأسرار عن علاقتها باصدقائها.