أشرف زكي: رصيدى مش فلوس في البنك

أكد أشرف زكى، خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى انه ارتبك جدا في يوم التكريم فى مهرجان المسرح العربى.

وأضاف: مكنتش عارف إن فى تكريم وعيطت وقت الكلمة وعندى ذكريات فى المعهد وأطالب الحيطان والخشب يتكلم من كتر الذكريات فى المكان وكان أقرب مكان للراحل نور الشريف، ورصيدى ليس فلوس فى البنك ولكن حب الناس ودائما بقول لبناتى أنا مش سايب ليكم فلوس أنا سايب ليكم حب الناس.

عبّر الفنان أشرف زكي، عن سعادته وامتنانه بالتكريم على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي، وذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي وزوجته روجينا وطارق صبري.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، افتتحوا مساء أمس، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.