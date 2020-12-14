جورج وسوف مهنئا ابنه بالخطوبة.. عقبال الفرحة الكبيرة حتى أصير جدو.. شاهد

احتفل سلطان الطرب جورج وسوف بخطوبة ابنه جونيور، في احتفال اقتصر على عائلتي الزوجين، مراعاة للإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر جورج وسوف صور لابنه وخطيبته عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلًا "الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظرًا للأوضاع الكورونية. انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا ❤️"



يذكر أن آخر اعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.



أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.



وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".



وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".



بينما تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل "​بورتريه​" مع المطرب ملحم زين​ لغناء تتر المسلسل والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تأجيله وخروجه من السباق الرمضانى الماضى.



والأغنية من كلمات تليد الخطيب، وألحان رضوان نصرى وجاء قرار العرض بعد استقرار الأوضاع نوعا ما بعد أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة حب بين "ريما" و"حازم"، تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة ستثقلها أحقاد ماضٍ عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئًا، وسيلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.



ويشارك في بطولة المسلسل ​فادي صبيح​، ​مديحة كنيفاتي​، أكثم حمادة، ترف التقي، هافال حمدي، سيف الدين سبيعي، جلال شموط، ​جفرا يونس​، ريم زينو، تولين البكري، أمية ملص، سالم بولس، سليم صبري، نجاح سفكرني، من تأليف تليد الخطيب، وإخراج ​باسم السلكا​.

