بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. ننشر تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان اليوم

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع الفنان محمد رمضان بعد اتهامه بالتطبيع.
وأضاف في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"، مساء اليوم الأحد، أن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان على خلفية إتهامه بالتطبيع تمت عصر اليوم الأحد.
وقال زكي، إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيق، وليس مؤتمرا فهو لايحتاج إلى الضجة الاعلامية، فيما أكد لـ"دوت الخليج ان النقابة لن تصدر بيانا مفصلا بشأن ما حدث حتى تستوفي كامل التحقيقات.
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