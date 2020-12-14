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بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. ننشر تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان اليوم

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كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، تفاصيل مثول محمد رمضان للتحقيق، قائلا: " الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق، والتي شملت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية  وهما سامي مغاوري وايمن عزب ".

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع الفنان محمد رمضان بعد اتهامه بالتطبيع.

وأضاف في لقاء مع  برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"، مساء اليوم الأحد، أن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان على خلفية إتهامه بالتطبيع تمت عصر اليوم الأحد.

وقال زكي، إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيق، وليس مؤتمرا فهو لايحتاج إلى الضجة الاعلامية، فيما أكد لـ"دوت الخليج ان النقابة لن تصدر بيانا مفصلا بشأن ما حدث حتى تستوفي كامل التحقيقات.

ونفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علمه بتفاصيل التحقيقات، قائلا: "ماعرفش اي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا مسألتش.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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