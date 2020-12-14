ليلى أحمد زاهر لـ والدها: "بحبك أوي وفخورة بيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بنشر فيديو جديد جديدة حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك عبر خاصية "استوري".

وظهرت في الفيديو لحظة إلتقاط الصور لوالدها وهو يستلم جائزة افضل ممثل، فيما علقت قائلة: "مبروك يا حبيبي بحبك أوي وفخورة بيك"

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر الدرامية كانت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

وشارك في بطولته عدد كبير من المع النجوم منهم "محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي".