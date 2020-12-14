محمد إبراهيم يسري: شرف لي المشاركة في مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيى الفخراني

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد إبراهيم يسري، عن أعماله الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن شخصيته فيها.

وقال للفجر الفني أنه يشارك حاليًا في مسلسل (نجيب زاهي زركش) للنجم الكبير يحيى الفخراني، مؤكدًا أنه شرف كبير له أن يعمل معه وفخور كثيراً بهذه التجربة.

وأشار إلى أنه يجسد شخصية مؤنس ابن الفنانة انوشكا؛ وهي شقيقة يحيى الفخراني، كما أشار إلى أنه سيتم عرض المسلسل في رمضان 2021

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد يسري كان مسلسل "حكايات بنات" وهو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.