سينتيا خليفة تكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "وادى الجن"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "وادي الجن"، وسط مجموعة من الفنانين الشباب فى مصر أبرزهم ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، محسن منصور.

وكشفت سينيتا خليفة لـ"دوت الخليج الفني" عن تفاصيل شخصيتها فى "وادى الجن"، حيث قالت" أقدم شخصية فتاة تسمي "هند" وهي أميرة في العالم الخيالي عام 1700، وهى فتاة محاربة وتعيش مع الرجال، ورغم ذلك تقع فى قصة حب وتعيش كامرأة حساسة لها مشاعر مثلها مثل غيره".

يذكر أن "وادى الجن" تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.