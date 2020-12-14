يا حبيبي لـ سامى شمسي تقترب من مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب

اقتربت أغنية المطرب الصاعد سامى شمسي الجديدة "يا حبيبى" إلى مليون و300 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.
تقول كلمات الأغنية :" ياحبيبي ياغرامي ياسكوتي ياكلامي.. كلشي فيي عم يشتقك انا ليلية عم حنلك لوتعرف شو صار ... صاير ليلي نهار والغيرة بقلبي نار .. تولع ولع عن بالي لا لتروح .. يالاخد نص الروح بُعدك مش مسموح. ادلع دلع وضعي جيد جيد جدًا حبك انته عمري لون معك بنسى... انا بنسى حالي ... عايش جوي احلى جوًا لوتعرف شو صار... صاير ليلي نهار والغيرة بقلبي نار .. تولع ولع عن بالي لا لتروح... يالاخد نص الروح بُعدك مش مسموح.. ادلع دلع".
الأغنيه مزيج ما بين اللون اللبنانى والشعبى المقسوم الكليب إخراج سليم سموح وكلمات رياض عليا ونادر قطان والحان محمد ميرغنى توزيع عمر صباغ.
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