نادر حمدي أفضل موزع موسيقي لعام 2020 من مهرجان نجم العرب

حصد الموزع الشاب نادر حمدي على جائزة أفضل موزع لعام 2020 في مهرجان نجم العرب فى الحفل الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبري بمدينة نصر، وذلك بناءً على تصويت الجماهير العربية بعد النجاحات المتتالية التي حققها.

وشارك نادر حمدي مجموعة صور من حفل المهرجان وتسليم الجائزة، وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق نادر، قائلا: ???? مهرجان #نجم_العرب اتشرفت بجائزة أفضل موزع موسيقي لعام ٢٠٢٠ ...و انتظروا مفاجآت اهم ان شاء الله في ٢٠٢١ ????♥

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وتألق ببدلة كلاسيكية، وجاكيت بلون احمر داكن، وظهر برفقة عدد من نجوم الفن منهم النجم رامي صبري ورامي جمال، والمنتج ياسر خليل.

شارك نادر حمدي، مؤخرا فى توزيع عدد من الأغنيات الناجحة لنجوم مختلفين، أبرزهم عمرو دياب، كما وزع تترات عدد من المسلسلات منها خيانة عهد ولما كنا صغيرين.

ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويرية لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

جاء ذلك بعدما تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبر عن تشابه مسلسل "لؤلؤ" مع قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي وصفه مصدر بالعمل بـ "كلام غير الدقيق".

وأشار إلى أن المسلسل يتحدث عن قصة صعود مطربة في ظروف صعبة هو ربما الذي أدي إلى مثل هذا اللغط.