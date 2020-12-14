شاهد.. رضوى الشربيني تشارك متابعيها بلوك جديد وتعلق: التغيير مطلوب طول الوقت

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة بلوك شعر جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بشعر قصير باللون البني المحمر، وتسريحة شعر الويفي من الأطراف.

وعلقت رضوى الشربيني، قائلة: التغيير مطلوب طول الوقت...يارب يكون عجبكم ال look ????

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت تعليقاتهم حول جمالها الملحوظ في الشعر القصير، ولاقت استحسان كبير للطلة الجديدة، ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام ومن أبرز التعليقات "مشاء الله - قمر - تجننى - ربنا يحفظك".

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى الموسم الخامس.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

ووجه أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، ودي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".

وتابع مقدم برنامج آخر النهار، أنه: "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".