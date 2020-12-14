نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فراس سعيد لـ"الفجر الفني": دوري مختلف في "وادي الجن".. وهذا ما جذبني للمشاركة في المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان فراس سعيد ، عن تجربته في مسلسل "وادي الجن" مؤكدًا أنها ممتعة كثيراً وأحببها بشدة، مضيفًا: " هتشوفوا حاجة متعملتش في الوطن العربي قبل كده".

وقال لـ "الفجر الفني": "جذبني للعمل كل شئ السيناربو ودوري مختلف، وكنا نمثل بوجود الكروما مع كائنات لا توجد معنا في الحقيقة".

وأضاف أن المسلسل كان تحدي كبير لفريق العمل لكننا نجحنا فيه وأتمنى ان ينال المسلسل إعجاب الجميع" .

كان فراس سعيد كشف مؤخرًا عن بداية دخوله الفن مشيرًا إلى أنه بدأ بالصدفة حيث عرض عليه المخرج خالد يوسف المشاركة في فيلم "العاصفة"، مشيرًا إلى أنه كان يعمل من خلف الكاميرا.

وأشار إلى أنه عمل مديرًا فنيًا في بعض الإعلانات، وبعدها عمل أيضًا في الأغنيات المصورة فيديو كليب وبعض المسلسلات والأعمال، معقبًا: "كنت أعمل في الديكور والشق الفني لبعض الأفلام منها".