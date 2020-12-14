"للحين عايش" لفضل شاكر تقترب من 5 ملايين مشاهدة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي.

واقتربت الأغنية من تحقيق 5 ملايين مشاهدة بعد نحو أسبوعين من طرحها.

وتقول كلمات أغنية للحين عايش: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني من يسوى أخونك عشانه.

"للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن ألحان عبد القادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام اياد النقيب.