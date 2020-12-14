صور جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه: "عقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو"

جورج وسوف احتفل بخطوبة ابنه جورج جونيور وسوف في أجواء عائلية بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، وأعلن الخبر على مواقع التواصل بتعليق طريف منه على الخطوبة.

تعليق طريف من جورج وسوف على خطوبة ابنه

وأعلن الفنان جورج وسوف اليوم خطوبة ابنه جورج جونيور، ونشر صورة لابنه مع خطيبته على حساباته بمواقع التواصل، وأرفق معها تعليق طريف على طريقة الاحتفال وسط إجراءات كورونا، وقال:" ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية..".

جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه

وشارك الجمهور جورج وسوف احتفاله بخطوبة ابنه، وتفاعلوا مع صور ابنه الرومانسية مع خطيبته، وقدموا له التهاني في التعليقات على مواقع التواصل، واختتم جورج وسوف تعليقه على خطوبة ابنه بتمنيه أن يحتفلا بزفافها لكي يصبح جداً وقال:" ان شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".

جورج وسوف يعود للحفلات في رأس السنة

وعلى الصعيد الفني، تشهد الفترة الحالية حالة نشاط للفنان جورج وسوف، وذلك بعدما طرح منذ أيام أغنيته الجديدة بعنوان "صاحي الليل" على تطبيق "أنغامي"، والتي عاد بها إلى الجمهور هذا العام بعد غياب، وكذلك أعلن عن عودته للحفلات هذا العام في موسم رأس السنة، والذي يحتفل به في أحد فنادق بيروت مع ملحم زين في 25 من الشهر الجاري، وذلك بعد آخر حفلاته في الصيف الماضي والتي أحياها أونلاين عبر تطبيق "شاهد" بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

وكان الفنان جورج وسوف قد أقلق الجمهور هذا العام على حالته الصحية والنفسية، بسبب تداول شائعات عنه، والتي نفاها في آخر تصريحات إعلامية له وقال إنه لا يغضب من الشائعات ولا يخاف من الموت، وطمأن الجمهور على حالته الصحية والنفسية، ونفى أيضاً نيته اعتزال الفن ورفض مطالب البعض باعتزاله الفن، وأكد إنه يريد الاستمرار في الغناء وتقديم أي شيء قادر عليه للجمهور الذي يحبه، وأشار إلى إنه يشعر بزيادة محبة الناس له يوماً بعد يوم وبعد مرور ما يقارب 40 عام على مسيرته الفنية، وأن صوته لا يزال مسموعاً لدى الجمهور ويعتبر تواصله بالغناء مع الجمهور دوت الخليج رسالته في الحياة.