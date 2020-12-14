أول تعليق من مي كساب بعد إصابتها بأزمة صحية ونقلها المستشفى..بالصورة

مي كساب أقلقت الجمهور على حالتها الصحية اليوم بعدما نشرت صورة لها داخل المستشفى، وبعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.

مي كساب تقلق الجمهور بعد نقلها المستشفى

وأقلقت الفنانة مي كساب الجمهور على حالتها الصحية بعدما نشر زوجها مغني المهرجانات أوكا صورة لها داخل المستشفى، وكشف عن إصابتها بوعكة صحية دون أن يكشف تفاصيل حالتها، وعلق على الصورة قائلاً:" ألف سلامة عليكي يا ام العيال يا كل حاجة في حياتي"، واكتفت مي كساب بكتابة تعليق على صورتها على حساب زوجها وقالت:" شكرا ليكم كلكم أنا الحمد لله بقيت أحسن".

مي كساب تكشف تطورات حالتها الصحية

وكشفت مي كساب عن تفاصيل حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى، وطمأنت الجمهور وقالت:"شكراً من قلبي على سؤالكم عني.. أمبارح قضيت يوم مش حلو في المستشفى من معدتي.. بس ألف حمد وشكر لله بقيت أحسن.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعاً"، وكشفت مي كساب عن شعورها بآلام شديدة في معدتها جعلتها تنتقل للمستشفى وطمأنت الجمهور على حالتها وأكدت مغادرتها المستشفى اليوم.

وجاءت وعكة مي كساب الصحية بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الـ39 برفقة زوجها وأسرتها وأصدقائها، ونشرت في الأيام الأخيرة عدة صور لها مع أصدقائها من احتفال عيد ميلادها وقالت:" الأصحاب الجدعة ولاد الأصول رزق ربنا يخليكم ليه وما يحرمنيش منكم أبدا.. والناس الجدعة الشبعانة ولاد الأصول اللي من يوم ما عرفتهم زي ما هما علي مبدأهم ما بيتلونوش ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني".

مي كساب تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

ونشرت مي كساب مؤخراً صوراً لها مع زوجها أوكا في احتفال عيد ميلادها ووجهت إليه رسالة رومانسية وقالت:" مع بداية عامي الجديد شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها.. حبكم نعمة من رب العالمين.. شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي.. بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال.. شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجة حلوة عملتوها عشاني.. وأخيرا أسألك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحة البال لي ولكل من أحب".

وقدمت مي كساب في الفترة الأخيرة عدة أعمال غنائية منفردة، وأبرزها أغنية للأطفال بعنوان "توت توت"، وأغنية "ودي عاجبك فيها ايه"، وغيرها، وتجهز الفترة الحالية لأغاني جديدة من أجل طرحها في الفترة المقبلة، وشاركت أيضاً في عدة أعمال تمثيلية مؤخراً وأبرزها مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، والذي تصور الجزء الثاني منه هذه الأيام.