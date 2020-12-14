النجوم يحتفلون بعيد ميلاد شكران مرتجى الـ50 ورسالة من والدتها تتسبب في بكائها

شكران مرتجى احتفلت بعيد ميلادها الـ50 العديد من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني حيث حرص العديد منهم على توجيه رسائل التهنئة لها، كما وجهت والدة الفنانة شكران مرتجى رسالة مؤثرة لابنتها بهذه المناسبة.

رسالة مبكية من والدة شكران مرتجى بمناسبة عيد ميلادها

شكران مرتجى نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة صوتية من والدتها تقدم لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها الـ50، شكران مرتجى أكدت أن رسالة والدتها جعلتها لا تتمالك دموعها وأكدت أن والدتها دوما كانت سندا وعونا لها، فكتبت :"أمي ثم أمي ثم أمي ١٢/١٢ صوت أمي يجعلني أبكي فرحاً وخوفاً أريد حفظه في قارورة مع عطرها أمي من قال أنهم قطعوا حبلي السري معك كذبوا مازال يمدني بالحب والقوة وكلما وقعت أقف من جديد أكتملت بك يا قرة العين ياسيدة الصبر ياذات العينين الخضراوتين ربي أمنيتي هذا العام في عيدي أن تديمها سنداً لي يارب شكرا"، وكانت والدة الفنانة شكران مرتجى قالت لها في رسالتها الصوتية: "كل عام وأنت بخير، كيفك يا شكران، إن شاء الله دائما في الأفراح يارب يعطيكي على أد نيتك ويعطيكي العافية وكل عام وأنت بألف خير".

شكران مرتجى لمهنئيها بعيد ميلادها: "شكرا لأنكم أعطيتمونى الأمل"

شكران مرتجي وجهت كذلك رسالة شكر لزملائها الذين حرص العديد منهم على تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها، وأكدت أن رسائل أصدقائها كشفت لها عن المحبة الكبيرة لها في قلوبهم، وانها باتت لا تشعر بالوحدة بعد هذه الرسائل فكتبت: "في كل عام بتاريخ ١٢/١٢ محبتكم تكون زوادتي للأيام القادمة أملؤها لقادم الأيام العجاف وأرتوي كلما دق الخذلان قلبي من ظننتهم أحبة سقطوا من غربال عمري أنتظر يومي وأنا في حالة ترقب لحروفكم للهفتكم لسباق من سيكون الأول وانتم جميعاً دون إستثناء أوائل لمجرد أنكم هنا معي في يومياتي أحتاج عمراً يزيد عمري لأشكركم جميعاً فرداً فرداً لأنكم جعلتم يومي وقادم أيامي فسحة كبيرة من الأمل أقتات منها في لحظات ضعفي وشتاتي وظني بأني وحيدة".

شكران مرتجي أضافت: "شكرا لكل من أعطاني دقيقة أو جزء منها في كتابة عبارة محبه في عيدي كل أمنياتكم لي أتمناها أضعافاً لقلوبكم الغالية اهلي أصدقائي الزملاء نجوم بلدي و الوطن العربي الصحافة مواقع فنية المحبين الغاليين الموجودين على مواقع التواصل الإجتماعي (سأرد على كل بوست ورسالة بكل محبة رغبة وليس واجبا وعذراً على أي تأخير)".

النجوم يقدمون التهاني للفنانة شكران مرتجي

قصي خولي من النجوم الذين قدموا التهاني للفنانة شكران مرتجى بمناسبة عيد ميلادها حيث وجه له رسالة قال فيه: "بالفرح والحب والنجاح دائما يا شكرانو"، بينما علقت الفنانة أمل عرفة: "ينعاد عليكي بكل الخير"، الفنانة التونسية لطيفة وجهت أيضا رسالة تهنئة للفنانة شكران مرتجي قالت فيها: "كل سنة وانتى بخير وصحه ونجاح وراحة بال يا أطيب وأغلى شكران"، وعلقت الفنانة كاريس بشار فقالت: " حب وسعادة العمر كلو يا شكورة"، كما قدم التهنئة كذلك كل من الفنان وسام صباغ، ومصطفى الآغا، وصباح الجزائري.